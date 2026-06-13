Científicos hallan en Reino Unido fósiles del escorpión más grande que habitó la Tierra hace 415 millones de años

Una revisión de fósiles históricos identificó a 'Praearcturus gigas' como el escorpión más grande conocido, con más de un metro de longitud.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester y del Museo de Historia Natural de Londres confirmó que Praearcturus gigas, un artrópodo que vivió hace unos 415 millones de años en lo que hoy son Inglaterra y Gales, era un escorpión gigante que habría alcanzado más de un metro de longitud.

El hallazgo lo convierte en el escorpión más grande conocido hasta ahora y aporta nueva información sobre los primeros ecosistemas terrestres. El estudio, publicado en la revista Palaeontology, revisó fósiles descubiertos en el siglo XIX y conservados durante más de 150 años en colecciones científicas.

Durante décadas, la identidad de este animal fue motivo de debate. Inicialmente se creyó que pertenecía a un grupo de crustáceos emparentados con los cochinillas de humedad, pero nuevas técnicas de análisis y la comparación con fósiles mejor preservados permitieron confirmar que se trataba de un escorpión.

Los investigadores identificaron varias características anatómicas propias de los escorpiones, entre ellas, grandes pedipalpos con pinzas, una estructura denominada esternón con forma triangular y otros rasgos presentes en escorpiones antiguos hallados en Canadá.

Según las estimaciones del equipo científico, Praearcturus gigas poseía pinzas de unos 16 centímetros de largo y dominaba las llanuras inundables del período Devónico temprano.

En esa época, la vida fuera del agua apenas comenzaba a expandirse. Las plantas terrestres eran pequeñas, todavía no existían bosques y los antepasados de reptiles, aves y mamíferos permanecían en ambientes acuáticos.

Pinza de un escorpión de tamaño similar al de los mayores escorpiones actuales. En 'Praearcturus gigas', estas estructuras alcanzaban unos 16 centímetros de longitud. Los investigadores señalan que nuevos fósiles podrían ayudar a comprender mejor la biología, el modo de vida y la desaparición de este gigantesco escorpión que vivió hace 415 millones de años. (Museo de Historia Natural, Londres/Divulgación)

Ese contexto convierte a este animal en un caso singular. Los grandes artrópodos más conocidos, como el milpiés gigante Arthropleura o los insectos parecidos a libélulas gigantes, aparecieron decenas de millones de años después.

La presencia de un depredador de semejante tamaño tan temprano en la historia de la vida terrestre obliga a reconsiderar cuándo surgió el gigantismo en estos grupos.

Los fósiles también sugieren que el escorpión pudo alternar entre ambientes terrestres y acuáticos. Algunas estructuras observadas en el abdomen se asemejan a las presentes en langostas y cangrejos actuales.

Por esa razón, los investigadores plantean que probablemente cazaba pequeños artrópodos en tierra, pero también peces y otros animales en el agua.

El estudio propone que el enorme tamaño de Praearcturus gigas pudo estar relacionado con la escasa competencia de grandes depredadores en aquel momento. Sin embargo, los autores señalan que aún se necesitan más fósiles para responder preguntas sobre su modo de vida y su evolución.