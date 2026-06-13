Ciencia

Científicos hallan en Reino Unido fósiles del escorpión más grande que habitó la Tierra hace 415 millones de años

Fósiles hallados en Inglaterra y Gales confirman la existencia de un escorpión gigante que vivió cuando la vida terrestre apenas comenzaba

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Por Jailine González Gómez
Una revisión de fósiles históricos identificó a 'Praearcturus gigas' como el escorpión más grande conocido, con más de un metro de longitud.
Una revisión de fósiles históricos identificó a 'Praearcturus gigas' como el escorpión más grande conocido, con más de un metro de longitud. (Franz Anthony/Museo de Historia Natural, Londres)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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