Científicos encuentran una extraña flor gigante tras 13 años de búsqueda

Una expedición científica en la isla de Sumatra, en Indonesia, logró registrar por primera vez el florecimiento de una de las especies más esquivas del mundo: la Rafflesia hasseltii, una flor gigante y parasitaria que se caracteriza por su aspecto inusual y su ciclo de vida extremadamente corto.

El hallazgo ocurrió tras 13 años de búsqueda liderada por un grupo de investigadores locales e internacionales. El biólogo indonesio Septian Deki Andrikithat cayó de rodillas y lloró al observar por primera vez el ejemplar florecido. La flor se encontraba oculta en lo profundo de la selva tropical y fue localizada durante una expedición nocturna.

Esta especie es tan difícil de encontrar que, según explicó el botánico británico Chris Thorogood, ha sido vista más veces por tigres que por humanos. Los científicos caminaron durante dos días, de día y de noche, hasta encontrar el capullo en proceso de apertura.

La Rafflesia hasseltii tiene el tamaño aproximado de un melón grande y solo permanece abierta entre cinco y sete días. Su ciclo es extremadamente lento: el botón floral tarda hasta nueve meses en desarrollarse. La flor vive como parásita en enredaderas tropicales, y únicamente sale a la superficie para florecer, sin raíces, hojas ni tallo.

Durante la noche en que fue encontrada, los investigadores observaron cómo la flor abría lentamente sus pétalos. El momento fue captado por las cámaras del equipo científico, y fue descrito como una escena “fuera de este mundo” por Thorogood.

Además de su tamaño y rareza, la flor emite un fuerte olor similar al de la carne en descomposición, lo que atrae a moscas, responsables de su polinización. Sin embargo, este aroma es menos intenso que el de su pariente cercana, la Rafflesia arnoldii, también conocida como “flor cadáver”, la más grande del planeta.

Hasta este hallazgo, la mayoría de los registros de la Rafflesia hasseltii provenían de ilustraciones del siglo XIX, ya que su florecimiento había escapado al ojo humano en tiempos modernos.

