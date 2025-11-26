Ciencia

Científicos encuentran una extraña flor gigante tras 13 años de búsqueda

‘Rafflesia hasseltii’, una flor gigante con olor a carne podrida, florece solo por pocos días. Un biólogo lloró al verla tras 13 años de búsqueda

Por O Globo / Brasil / GDA
'Rafflesia hasseltii' florece solo unos días. Científicos lograron registrar su apertura tras 13 años de expediciones en Sumatra.
'Rafflesia hasseltii' florece solo unos días. Científicos lograron registrar su apertura tras 13 años de expediciones en Sumatra. (O Globo/GDA)







notas iaJGGIndonesiaflorflores
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

