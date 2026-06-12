Ciencia

Científicos encuentran nuevas pruebas detrás de una ‘mancha fría’ en el Atlántico Norte que inquieta al mundo climático

Investigadores detectaron enfriamiento a más de 1.000 metros de profundidad y lo relacionan con cambios en una gran circulación oceánica

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Por O Globo / Brasil / GDA
El fenómeno ocurre al sur de Groenlandia e Islandia y podría ser una señal de debilitamiento de una corriente clave para el clima mundial.
El fenómeno ocurre al sur de Groenlandia e Islandia y podría ser una señal de debilitamiento de una corriente clave para el clima mundial. (NASA/NASA)







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O Globo

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