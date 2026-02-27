Científicos en China logran generar electricidad con lluvia y encienden 50 luces LED

Un panel experimental de 0,3 m² transformó lluvia en energía y alimentó 50 luces LED en pruebas controladas en China. (Imagen con fines ilustrativos).

Un grupo de científicos en China desarrolló un sistema capaz de convertir el impacto de las gotas de lluvia en electricidad utilizable. En pruebas controladas, el prototipo logró encender 50 luces LED de forma simultánea con un panel de apenas 0,3 metros cuadrados.

La investigación se publicó en la revista National Science Review. El avance se ubica en el campo de la energía renovable experimental y busca ampliar las alternativas de generación eléctrica.

El desarrollo surge en un contexto donde la diversificación energética resulta estratégica. La energía solar reduce su rendimiento en jornadas nubladas. La eólica depende de condiciones variables del viento, según informó el diario El Clarín.

En ese escenario, la lluvia empezó a explorarse como fuente complementaria de generación.

El proyecto estuvo a cargo de un equipo de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín. Los investigadores diseñaron un generador liviano, modular y de bajo costo. El objetivo fue aprovechar la energía cinética de cada gota.

El secreto del sistema W-DEG

El dispositivo recibió el nombre de W-DEG por sus siglas en inglés Water-integrated Droplet Electricity Generator.

A diferencia de otros diseños, el sistema utiliza el propio cuerpo de agua como parte activa del circuito eléctrico. Este enfoque elimina estructuras rígidas y metales pesados presentes en desarrollos anteriores.

Durante las pruebas con un panel de 0,3 metros cuadrados, el prototipo generó energía suficiente para encender 50 luces LED domésticas al mismo tiempo.

Cada vez que una gota impacta la superficie, ocurre un intercambio de cargas. Ese proceso se traduce en electricidad. En laboratorio, cada gota alcanzó picos cercanos a 250 voltios. La potencia final depende de la intensidad y duración de la lluvia.

Cómo funciona el generador que usa gotas de lluvia

El W-DEG se compone de tres elementos principales. Incluye una capa superior que recibe el impacto de la gota. Contiene una película aislante. Integra el agua acumulada en la parte inferior que actúa como base conductora.

El diseño elimina soportes rígidos tradicionales. Convierte el agua en recurso y componente del mecanismo eléctrico.

Cuando la gota se aplasta sobre la superficie, las cargas eléctricas se redistribuyen. El circuito se completa al utilizar el agua como conductor.

Para evitar pérdidas de eficiencia en lluvias intensas, el equipo incorporó pequeños orificios. Estos permiten drenar el excedente. La superficie queda lista para nuevos impactos.

Posibles aplicaciones del sistema

En su estado actual, el sistema se orienta a consumos de baja demanda energética.

Puede abastecer sensores para medir calidad del agua, niveles de salinidad o contaminación. También puede alimentar dispositivos de microiluminación y equipos de monitoreo remoto en zonas sin acceso cercano a la red eléctrica.

Los investigadores indicaron que el sistema no sustituye grandes instalaciones solares o eólicas. Su rendimiento depende del régimen de lluvias y del área de captación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.