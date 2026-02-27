Ciencia

Científicos en China logran generar electricidad con lluvia y encienden 50 luces LED

El generador W-DEG utiliza el impacto de cada gota para producir hasta 250 voltios en laboratorio y apunta a usos de baja demanda energética

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un panel experimental de 0,3 m² transformó lluvia en energía y alimentó 50 luces LED en pruebas controladas en China.
Un panel experimental de 0,3 m² transformó lluvia en energía y alimentó 50 luces LED en pruebas controladas en China. (Imagen con fines ilustrativos). (Gemini/Generada con IA)







