Ciencia

Científicos detectan en belugas señales de cognición asociadas a un selecto grupo de animales

Dos belugas mostraron conductas de autoexploración frente a un espejo durante pruebas realizadas en un acuario

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Por Jailine González Gómez
Investigadores observaron comportamientos asociados al autorreconocimiento en dos belugas expuestas a espejos.
Investigadores observaron comportamientos asociados al autorreconocimiento en dos belugas expuestas a espejos. (Stan Shebs/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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