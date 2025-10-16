Ciencia

Científicos detectan debilitamiento creciente del campo magnético de la Tierra en zonas clave

El Atlántico Sur se debilitó y Siberia se fortaleció, revelan once años de observaciones satelitales

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Satélites revelaron debilitamiento del campo magnético en el Atlántico Sur y Canadá, mientras Siberia mostró un fortalecimiento.
Satélites revelaron debilitamiento del campo magnético en el Atlántico Sur y Canadá, mientras Siberia mostró un fortalecimiento.







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

