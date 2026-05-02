Ciencia

Científicos detectan cómo se rompe una placa tectónica en tiempo real: estudio aporta nuevas pistas sobre su hundimiento

Investigación en Cascadia revela señales inéditas sobre la ruptura de placas bajo el océano y ofrece nuevas claves para entender los cambios en la dinámica interna del planeta

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Por Silvia Ureña Corrales
Científicos identifican ruptura de placas en Cascadia. Hallazgo explica cómo termina la subducción y transforma límites tectónicos.
Científicos identifican ruptura de placas en Cascadia. Hallazgo explica cómo termina la subducción y transforma límites tectónicos. (Canva stock/Naeblys de Getty Images / Semnic de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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