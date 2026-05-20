Ciencia

Científicos descubren que la papa cambió la genética de los pueblos quechuas en los Andes de Perú

Un estudio halló que poblaciones indígenas andinas tienen la mayor cantidad de copias del gen AMY1 registrada hasta ahora

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Por Jailine González Gómez
Investigadores encontraron señales de adaptación genética ligadas al consumo histórico de alimentos ricos en almidón en los Andes.
Investigadores encontraron señales de adaptación genética ligadas al consumo histórico de alimentos ricos en almidón en los Andes. (University at Buffalo/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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