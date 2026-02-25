Científicos descubren molusco con lengua recubierta de hierro en fosa profunda de Japón

Nueva especie de quitón hallada en Japón presenta lengua con hierro y vive en microhábitats del fondo marino.

Un equipo científico identificó en aguas profundas de Japón una nueva especie de molusco con una lengua recubierta de hierro. El organismo, llamado Ferreiraella populi, sobrevive en condiciones extremas del fondo oceánico y aporta nueva información sobre la biodiversidad marina.

El hallazgo ocurrió en 2024 durante una exploración en la fosa de Izu-Ogasawara. Los detalles se divulgaron recientemente. Los investigadores encontraron el ejemplar sobre restos de madera hundida. Este entorno alberga especies altamente especializadas.

La nueva especie quedó descrita en la revista científica Biodiversity Data Journal. La publicación consolidó su reconocimiento taxonómico. El descubrimiento evidencia la diversidad aún desconocida del océano profundo y los mecanismos de adaptación biológica en estos ecosistemas.

Ferreiraella populi pertenece al grupo de los quitones. Estos moluscos poseen ocho placas dorsales articuladas que funcionan como una armadura flexible. Esa estructura les permite adherirse a superficies irregulares del lecho marino mientras se alimentan.

El rasgo más llamativo del organismo es su rádula mineralizada. Se trata de una lengua dentada que raspa materia orgánica. En esta especie, la rádula está recubierta de hierro. Esta característica incrementa su resistencia al desgaste en ambientes extremos.

Los científicos señalaron que esta adaptación resulta clave para la supervivencia en ecosistemas profundos. En estas zonas la presión es elevada y los recursos son limitados. La eficiencia estructural determina la permanencia de las especies.

La especie integra el género Ferreiraella. Este linaje habita exclusivamente en restos de madera que descienden hasta el fondo marino. Estos microhábitats son efímeros y poco estudiados. Esta condición aumenta el valor científico del descubrimiento.

La investigadora Julia Sigwart, del Instituto Senckenberg, explicó que el nombre populi significa “del pueblo”. La denominación alude a una iniciativa participativa impulsada por el divulgador Ze Frank. En un comunicado difundido por Pensoft Publishers, indicó que la identificación de nuevas especies puede tardar entre 10 y 20 años.

El estudio destacó la necesidad de documentar nuevas especies con rapidez. Muchos invertebrados marinos desaparecen antes de su catalogación. El hallazgo refuerza la importancia de investigar y proteger los ecosistemas profundos ante amenazas emergentes como la minería submarina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.