Científicos descubren molusco con lengua recubierta de hierro en fosa profunda de Japón

La especie ‘Ferreiraella populi’ habita en madera sumergida y posee una rádula mineralizada que resiste alta presión

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Nueva especie de quitón hallada en Japón presenta lengua con hierro y vive en microhábitats del fondo marino.
Nueva especie de quitón hallada en Japón presenta lengua con hierro y vive en microhábitats del fondo marino. (Senckenberg Ocean Species Alliance/Senckenberg Ocean Species Alliance)







