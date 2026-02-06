Ciencia

Científicos desarrollan una nueva forma de medir el tiempo de eventos cuánticos

Un método basado en interferencia cuántica permite calcular la duración de transiciones electrónicas de pocos attosegundos según el material

Por Europa Press
Científicos suizos midieron transiciones cuánticas ultrarrápidas sin relojes externos y demostraron que la forma del material define su duración.
Científicos suizos midieron transiciones cuánticas ultrarrápidas sin relojes externos y demostraron que la forma del material define su duración. (Jesús Hellín / Europa Press/Europa Press)







notas iaTiempoCuántica
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

