Ciencia

Científicos demuestran la inteligencia de las abejas enseñándoles a leer código Morse

Un experimento con luces intermitentes reveló que las abejas distinguen señales visuales según su duración y aprenden patrones complejos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores británicos entrenaron abejas para identificar destellos cortos y largos. El hallazgo desafía ideas sobre la inteligencia animal.
Investigadores británicos entrenaron abejas para identificar destellos cortos y largos. El hallazgo desafía ideas sobre la inteligencia animal. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT /Generada con IA)







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