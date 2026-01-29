Ciencia

Científicos crean tubos metálicos que no se hunden ni siquiera dañados y podrían cambiar la construcción de barcos

Investigadores de la Universidad de Rochester crearon tubos superhidrofóbicos que no se hunden y resisten daños severos en condiciones extremas

Por O Globo / Brasil / GDA
Un nuevo diseño de tubos metálicos inafundables promete mejorar la seguridad en el mar y abrir oportunidades en energía renovable.
Un nuevo diseño de tubos metálicos inafundables promete mejorar la seguridad en el mar y abrir oportunidades en energía renovable. (Canva/Canva)







