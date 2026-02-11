Científicos crean ropa interior inteligente que mide gases y revela cuántas veces se liberan flatulencias al día

Un sensor adherido a la ropa interior midió actividad bacteriana y detectó hasta 59 episodios diarios en algunos casos

La emisión de gases en humanos ha recibido poca atención científica. El tema suele generar bromas. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, desarrolló un sensor que se adhiere a la ropa interior y mide en tiempo real la actividad de las bacterias intestinales.

El dispositivo, llamado Ropa Interior Inteligente, monitorea el hidrógeno presente en los gases intestinales. Este gas lo producen exclusivamente las bacterias del intestino. Las células humanas no lo generan.

El objetivo fue resolver una limitación en la investigación del microbioma. Los científicos buscaban saber qué hacen las bacterias a lo largo del día y no solo identificar qué especies están presentes. El sensor se coloca cerca del ano y registra datos de forma pasiva mientras la persona realiza sus actividades cotidianas.

El aparato mide cerca de 2,5 centímetros cuadrados y pesa casi nada. Funciona hasta una semana con un solo juego de baterías. Se fija a la ropa interior común mediante un pequeño cierre plástico.

En un estudio con 38 personas, publicado en diciembre en la revista Biosensors and Bioelectronics: X, el dispositivo detectó cambios en la dieta con una precisión de 94,7%. Además, reveló un dato inesperado. Los participantes liberaron gases en promedio 32 veces al día. Estudios anteriores reportaban entre 10 y 20 episodios diarios.

La variación individual fue amplia. La frecuencia diaria osciló entre 4 y 59 episodios. La diferencia entre extremos alcanzó 14 veces.

El hidrógeno intestinal surge cuando las bacterias descomponen fibras y otros carbohidratos que el cuerpo no digiere. Ese gas sale del organismo por dos vías: la respiración y la flatulencia. La respiración contiene trazas mínimas. La flatulencia presenta concentraciones cientos de veces mayores.

Las herramientas actuales para estudiar las bacterias intestinales presentan limitaciones. Las muestras de heces solo reflejan lo que ocurre durante la evacuación. Los análisis de sangre requieren punciones frecuentes. Las pruebas respiratorias exigen horas en clínica o protocolos complejos en casa.

En la investigación, 19 voluntarios usaron la prenda durante siete días consecutivos. La utilizaron en promedio 11 horas diarias. La mayoría la mantuvo al menos seis días. Un 95% no reportó incomodidad.

Para evaluar la capacidad del sensor, los científicos realizaron una prueba controlada. Durante dos días, los 38 participantes evitaron fibras y carbohidratos de difícil digestión. En el tercer día consumieron seis gomitas elaboradas con jarabe de maíz y azúcar refinado. Estos azúcares se absorben en el intestino delgado y casi no llegan a las bacterias.

En el cuarto día ingirieron seis gomitas con 6 gramos de inulina. Esta fibra vegetal no la digiere el cuerpo humano. Las bacterias sí la fermentan.

El dispositivo detectó diferencias en 36 de los 38 participantes. La mayoría mostró un aumento en la actividad bacteriana entre 3 y 4 horas después de ingerir la fibra. Ese lapso coincide con el tiempo que tarda el alimento en llegar al intestino grueso.

La microbiota intestinal funciona como un ecosistema. Las bacterias beneficiosas facilitan la digestión y fortalecen la inmunidad. Las bacterias nocivas pueden causar infecciones e inflamación cuando ocurre un desequilibrio conocido como disbiosis.

Los investigadores plantearon que el sensor permitirá responder preguntas que hoy no tienen respuesta clara. Entre ellas, la rapidez con que las bacterias reaccionan a cambios en la dieta y si siguen ritmos diarios. También permitirá analizar si las adaptaciones alimentarias modifican especies dominantes o incrementan la actividad de las ya presentes.

El análisis de datos del sensor también podría ayudar a identificar intolerancia a la lactosa.

