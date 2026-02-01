Ciencia

Científicos crean método que podría hacer a los barcos casi imposibles de hundir

Una técnica aplicada a tubos de aluminio permite atrapar aire y evitar el ingreso de agua, incluso bajo daños extremos y largas inmersiones

Por O Globo / Brasil / GDA
Un método científico modifica tubos metálicos para que repelan el agua, con aplicaciones potenciales en navegación, infraestructura marítima y energía de las olas.
Un método científico modifica tubos metálicos para que repelan el agua, con aplicaciones potenciales en navegación, infraestructura marítima y energía de las olas. (Canva/Canva)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

