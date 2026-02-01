Científicos crean método que podría hacer a los barcos casi imposibles de hundir

Un método científico modifica tubos metálicos para que repelan el agua, con aplicaciones potenciales en navegación, infraestructura marítima y energía de las olas.

Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, la idea de embarcaciones que no se hunden vuelve a cobrar fuerza. Investigadores de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, desarrollaron una técnica que permite volver prácticamente inafundables tubos metálicos comunes, sin importar cuánto tiempo permanezcan bajo el agua o el nivel de daño que sufran.

El avance surgió de un estudio liderado por Chunlei Guo, profesor de óptica y física y científico del Laboratorio de Energética a Láser de esa universidad. Los resultados aparecieron en la revista científica Advanced Functional Materials. La investigación se centró en modificar la superficie interna de tubos de aluminio para que repeliera el agua de forma extrema.

La técnica se basó en un proceso de corrosión controlada. Este método permitió grabar micro y nanocavidades en el interior de los tubos. Esa textura convirtió la superficie en superhidrofóbica, lo que impidió la entrada de agua y mantuvo el interior seco incluso en inmersión prolongada.

Aire atrapado como barrera contra el hundimiento

Cuando un tubo tratado se colocó en el agua, la superficie repelente atrapó una bolsa estable de aire. Esa capa evitó que el agua llenara el interior y aumentara el peso del material. El principio recordó mecanismos presentes en la naturaleza, como las arañas que bucean con burbujas de aire o las hormigas de fuego que forman balsas flotantes gracias a la resistencia al agua de sus cuerpos.

El equipo añadió un divisor interno en el centro del tubo. Esa modificación permitió que la burbuja de aire permaneciera atrapada incluso cuando el tubo se empujó de forma vertical bajo el agua. Con ello, la estructura conservó su capacidad de flotar en condiciones adversas.

Mayor estabilidad frente a daños severos

El grupo ya había presentado en 2019 dispositivos flotantes superhidrofóbicos. Aquella versión utilizó discos sellados que generaban flotación, aunque perdían estabilidad en ángulos extremos. El nuevo diseño tubular simplificó la estructura y mejoró la estabilidad, incluso en ambientes turbulentos similares a los del océano.

Durante las pruebas, los investigadores sometieron los tubos a entornos agresivos durante varias semanas. No detectaron degradación en la flotabilidad. Además, los ensayos demostraron que los tubos continuaron flotando aun después de sufrir perforaciones severas.

Aplicaciones en transporte y energía renovable

Los científicos comprobaron que varios tubos podían conectarse para formar balsas flotantes. Estas estructuras podrían servir como base para barcos, boyas o plataformas marinas. En el laboratorio, se probaron tubos de distintos tamaños, algunos de casi medio metro de longitud. El concepto, según el equipo, podría ampliarse para sostener cargas de gran peso.

La investigación también evidenció que estas balsas podían capturar energía del movimiento del agua. Ese resultado abrió la puerta a su uso en la generación de electricidad a partir de las olas, lo que añadió un posible aporte al desarrollo de energía renovable.

El proyecto recibió apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto Goergen de Ciencia de Datos e inteligencia artificial de la Universidad de Rochester.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.