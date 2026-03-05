Ciencia

Científicos crean ‘lengua electrónica’ que detecta metales pesados en agua contaminada

Investigadores de la Universidad de São Paulo crearon una lengua electrónica capaz de detectar metales pesados en agua

Por O Globo / Brasil / GDA
Nuevo prototipo de lengua electrónica analiza agua y detecta metales pesados como mercurio, hierro y plata. La tecnología apunta al monitoreo ambiental y agrícola.
Nuevo prototipo de lengua electrónica analiza agua y detecta metales pesados como mercurio, hierro y plata. La tecnología apunta al monitoreo ambiental y agrícola. (IFSC de la USP / Victoria/Wikimedia Commons/IFSC de la USP / Victoria/Wikimedia Commons)







