Científicos confirman la primera caverna volcánica en Venus y revelan un hallazgo sin precedentes

Un análisis de datos de la sonda Magellan identificó un tubo de lava de gran tamaño y aportó nuevas claves sobre el pasado volcánico del planeta

Por O Globo / Brasil / GDA
La relectura de datos de la sonda Magellan permitió confirmar una caverna volcánica en Venus, una de las mayores estructuras subterráneas del sistema solar.
La relectura de datos de la sonda Magellan permitió confirmar una caverna volcánica en Venus, una de las mayores estructuras subterráneas del sistema solar. (RSLab/Universidade de Trento)







O Globo / Brasil / GDA

