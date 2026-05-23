Ciencia

Científicos calculan que los montes Apalaches de Estados Unidos contienen litio suficiente para fabricar 500 mil millones de celulares

Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos estimó recursos de litio en pegmatitas del noreste del país

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Por Jailine González Gómez
Investigadores calcularon recursos de litio en los Apalaches con potencial para reducir la dependencia de importaciones.
Investigadores calcularon recursos de litio en los Apalaches con potencial para reducir la dependencia de importaciones. (James St. John/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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