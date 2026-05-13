Ciencia

Científicos afirman que Dante describió un impacto de asteroide 500 años antes de la ciencia moderna

Investigadores comparan la caída de Satanás en Inferno con el impacto de Chicxulub y enormes crateras planetarias

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Por O Globo / Brasil / GDA
La concepción del Infierno según Sandro Botticelli, obra realizada entre 1480 y 1490.
La concepción del Infierno según Sandro Botticelli, obra realizada entre 1480 y 1490. (Sandro Botticelli - Botticelli/Wikimedia)







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