Científico de Harvard afirma que 3I/ATLAS es un millón de veces más grande que otros objetos interestelares

Un científico de Harvard propone que el cometa 3I/ATLAS no sería natural, sino una posible nave alienígena por su tamaño y extrañas característica

Por O Globo / Brasil / GDA
El objeto 3I/ATLAS sorprendió por su tamaño y velocidad. Es el tercero de origen interestelar detectado y seguirá su camino fuera del sistema solar.
El cometa 3I/ATLAS es un millón de veces más masivo que Oumuamua y podría no ser un objeto natural, según Avi Loeb. (Imagen con fines ilustrativos) (NASA /NASA)







