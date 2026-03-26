Científica investigada por robo de muestras de influenza tenía empresa capaz de producir virus transgénicos

Caso en Brasil expone a científica investigada que también desarrollaba virus transgénicos en empresa incubada en la universidad.

La detención de una científica en la Universidad Estadual de Campinas de Brasil (Unicamp) reveló un elemento adicional en la investigación. La docente poseía, junto con su esposo, una empresa con capacidad para producir virus transgénicos, según registros públicos y publicaciones en redes sociales.

La investigada es Soledad Palameta Miller, profesora de la Facultad de Ingeniería de Alimentos. La Policía Federal de Brasil la señaló como sospechosa de sustraer material biológico desde instalaciones del campus. La académica fue detenida el lunes y liberada al día siguiente por orden judicial.

Empresa ofrecía producción de virus modificados

Soledad y su esposo, Michael Edward Miller, eran socios en la startup Agrotrix. La empresa surgió en mayo de 2025 dentro de un programa de incubación de la misma universidad. Su enfoque era aplicar técnicas de microbiología para mejorar la producción agropecuaria.

La compañía promocionaba servicios de desarrollo de virus modificados genéticamente. En redes sociales indicaba que podía producir virus a partir de material genético proporcionado por clientes. Estos virus incorporan fragmentos de ADN o ARN de otros organismos y se usan en investigación médica y veterinaria bajo condiciones controladas.

Entre sus líneas de trabajo figuraba la coinfección viral. Este método busca que distintos virus compitan dentro de un organismo para reducir la carga de los más dañinos. También ofrecía soluciones para mejorar la calidad del agua potable en la crianza de cerdos.

Investigación no define vínculo con la empresa

Las autoridades no aclararon si el supuesto robo de material guarda relación con las actividades comerciales de la empresa. Tampoco detallaron qué patógenos se habrían manipulado.

Reportes de prensa en Campinas señalaron que las muestras correspondían a variantes de influenza tipo A (H1N1 y H3N2). Estos virus afectan a humanos, aves y otros mamíferos.

El material se encontraba en el Instituto de Biología, en una instalación con nivel de bioseguridad NB3. Según la Policía Federal, la investigada habría trasladado las muestras hacia congeladores en otra unidad académica. No se detalló el método de transporte ni posibles riesgos de exposición.

Cronología del caso y acciones oficiales

La desaparición de las muestras se detectó el 13 de febrero. La universidad notificó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Las muestras aparecieron diez días después en otra dependencia del campus.

El Ministerio de Agricultura brasileño quedó a cargo del análisis del material. Hasta ahora no divulgó resultados oficiales.

Las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento contra la científica y su esposo. Él figura como investigado, pero no fue detenido. La policía no informó sobre posibles motivaciones.

La universidad indicó que colabora con las autoridades y que tomará medidas conforme a la legislación vigente.

Perfil de la investigada

Soledad Palameta Miller tiene 35 años y formación en ciencias farmacéuticas. Su trayectoria incluye trabajo con virus como zika, virus sincicial respiratorio, SARS-CoV-2 e influenza.

La académica dirigía un laboratorio de virología y biotecnología en alimentos. Antes trabajó en un centro de investigación avanzada en Campinas.

Su esposo posee formación en medicina veterinaria y estudios en genética y biología molecular.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.