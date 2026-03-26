Ciencia

Científica investigada por robo de muestras de influenza tenía empresa capaz de producir virus transgénicos

La investigadora y su esposo operaban una startup de microbiología mientras autoridades analizan el manejo de muestras virales en laboratorio

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caso en Brasil expone a científica investigada que también desarrollaba virus transgénicos en empresa incubada en la universidad.
Caso en Brasil expone a científica investigada que también desarrollaba virus transgénicos en empresa incubada en la universidad. (Linkedin/CNPq/Captura)







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