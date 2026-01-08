Ciencia

Chao arrugas: el superalimento que especialistas señalan para estimular el colágeno y cuidar la piel

Expertos destacan un superalimento accesible por su aporte de nutrientes que favorecen la producción de colágeno y ayudan a mantener una piel más firme y saludable con el paso del tiempo

Por La Nación / Argentina / GDA
La chía aporta antioxidantes, minerales y omega 3 que favorecen la salud de la piel y apoyan la síntesis de colágeno en el cuerpo.
La chía aporta antioxidantes, minerales y omega 3 que favorecen la salud de la piel y apoyan la síntesis de colágeno en el cuerpo. (Canva /Canva)







