Ciencia

Cerveza, vino o licor: ¿cuánto tarda el cuerpo en metabolizar una dosis? Esta tabla lo explica

El hígado procesa el alcohol a un ritmo limitado y factores como peso, alimentación y sexo biológico influyen en el tiempo de eliminación

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una dosis estándar de alcohol tarda cerca de una hora en metabolizarse. El exceso puede permanecer en el organismo durante varias horas.
Una dosis estándar de alcohol tarda cerca de una hora en metabolizarse. El exceso puede permanecer en el organismo durante varias horas. (Canva Stock/Miodrag Igjatovic y Kongphop Petwichai de Getty Images Signature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAlcoholCervezaVino
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.