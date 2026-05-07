Cerveza, vino o licor: ¿cuánto tarda el cuerpo en metabolizar una dosis? Esta tabla lo explica

Una dosis estándar de alcohol tarda cerca de una hora en metabolizarse. El exceso puede permanecer en el organismo durante varias horas.

Muchas personas creen que el alcohol “se pasa rápido”. Sin embargo, la sustancia permanece en el organismo durante varias horas, incluso después de que disminuyen algunos de sus efectos más evidentes.

Un artículo del American Addiction Centers (AAC) explicó cuánto tiempo tarda el cuerpo en metabolizar el alcohol y cómo funciona este proceso.

Según el reporte, entre 90% y 98% del alcohol que ingresa al organismo se metaboliza y absorbe. El resto se elimina mediante sudor, orina, vómito y heces.

El proceso inicia en el estómago. Aproximadamente 20% del alcohol entra al torrente sanguíneo desde ahí. El restante 80% pasa al intestino delgado, donde existe una mayor concentración de vasos sanguíneos.

El hígado es el principal órgano encargado de metabolizar el alcohol.

No obstante, los especialistas señalaron que factores como sexo biológico, peso corporal, alimentación, medicamentos, drogas recreativas, enfermedades y velocidad de consumo pueden modificar el tiempo de eliminación.

¿Qué es la tasa de alcohol en sangre?

La cantidad de alcohol en el cuerpo se mide mediante la Tasa de Alcohol en Sangre (TAS).

En Estados Unidos, el límite legal para conducir es de 0,8 g/L. En la Unión Europea y varios países de América Latina, los límites oscilan entre 0,2 g/L y 0,8 g/L, según la legislación de cada país.

Brasil mantiene una política de tolerancia cero, aunque existe un margen administrativo en la prueba de alcoholemia.

El artículo indicó que alrededor de 1,5 g/L, muchas personas comienzan a vomitar debido a que el organismo no logra metabolizar el alcohol con rapidez.

Cuando la concentración alcanza cerca de 3,5 g/L, la mayoría pierde el conocimiento.

Un nivel de 4,5 g/L resulta letal para aproximadamente 50% de la población.

¿Cuánto tarda el cuerpo en eliminar una bebida alcohólica?

Las bebidas alcohólicas tienen distintas concentraciones de alcohol:

Una cerveza de 355 ml contiene cerca de 5% de alcohol.

de alcohol. Una copa de vino de 150 ml posee alrededor de 12% .

. Una dosis de licor de 44 ml alcanza aproximadamente 40%.

Aunque las concentraciones cambian, el tiempo de metabolización depende de la cantidad total de alcohol puro ingerido y no del tipo de bebida.

Por esa razón, una cerveza y una dosis de whisky pueden tardar prácticamente el mismo tiempo en procesarse.

Ambas equivalen a una dosis estándar, que el organismo suele metabolizar en promedio en cerca de una hora.

Tabla: tiempo estimado para eliminar el alcohol

Si una persona comienza a beber a la 1 p. m.:

3 dosis: cerca de las 4 p. m.

5 dosis: cerca de las 6 p. m.

10 dosis: cerca de las 11 p. m.

Si el consumo inicia a las 5 p. m.:

3 dosis: cerca de las 8 p. m.

5 dosis: cerca de las 10 p. m.

10 dosis: cerca de las 3 a. m.

Si el consumo empieza a las 9 p. m.:

3 dosis: hasta medianoche

5 dosis: cerca de las 2 a. m.

10 dosis: cerca de las 7 a. m.

Los efectos no desaparecen de inmediato

Los efectos del alcohol están relacionados con su presencia en la sangre y el cerebro.

A medida que el organismo metaboliza la sustancia, la concentración disminuye y síntomas como desinhibición y pérdida de coordinación se reducen gradualmente.

Sin embargo, el proceso no ocurre de forma inmediata.

Además, sustancias generadas durante la metabolización, como el acetaldehído, todavía pueden provocar malestar, dolor de cabeza y náuseas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.