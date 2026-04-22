¿Cena ligero todas las noches? Este hábito podría debilitar la salud de las personas mayores

La buena alimentación en la vejez garantiza la independencia funcional. Expertos recomiendan incluir proteínas desde el desayuno y evitar ultraprocesados.

La nutrición adecuada en la población adulta mayor busca conservar la fuerza necesaria para realizar actividades cotidianas con seguridad. Miriam Piqueras, directora médica del centro médico español Sanitas Mayores, explicó que una buena alimentación permite a las personas levantarse de la cama, caminar por la calle o subir escalones con autonomía.

Piqueras advirtió que el deterioro de la dieta afecta la capacidad funcional de los individuos. El empobrecimiento de los nutrientes dificulta la recuperación ante problemas de salud.

La pérdida de masa muscular no ocurre solo por la edad o la falta de ejercicio físico. La dieta influye de forma directa mediante pequeños errores diarios que restan calidad a la ingesta nutricional.

Expertos de la compañía Sanitas señalaron que cenar ligero de manera recurrente perjudica al organismo. Este hábito suele pasar inadvertido por meses. No obstante, impacta la energía y las funciones cognitivas de los adultos mayores.

La falta de apetito y la saciedad precoz son factores que agravan esta situación. Piqueras mencionó que las dificultades para masticar también influyen en el desinterés por la comida.

A menudo, la rutina provoca que se cocine menos o se repitan siempre los mismos platos. Esto lleva a sustituir comidas completas por opciones rápidas que no cubren los requerimientos del cuerpo.

Para contrarrestar estos efectos, es recomendable incluir proteína desde el desayuno. Esta práctica nutre el músculo desde las primeras horas del día.

También conviene priorizar los alimentos frescos frente a las opciones ultraprocesadas. Estos últimos productos aportan proteínas de menor calidad y desplazan alimentos básicos esenciales.

La nutricionista Eva M. Bautista aconsejó mantener una dieta variada. Bautista indicó que el reparto de las comidas en tomas pequeñas y regulares funciona mejor. El ejercicio de fuerza es otro pilar fundamental para sostener la energía. Una valoración profesional, ya sea presencial o por video, identifica las causas de la desnutrición para plantear planes alimentarios seguros.