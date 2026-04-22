Ciencia

¿Cena ligero todas las noches? Este hábito podría debilitar la salud de las personas mayores

Médicos advierten que errores comunes en la dieta diaria, como las cenas escasas, aceleran la pérdida de fuerza y afectan la capacidad cognitiva

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Por Europa Press
La buena alimentación en la vejez garantiza la independencia funcional. Expertos recomiendan incluir proteínas desde el desayuno y evitar ultraprocesados.
La buena alimentación en la vejez garantiza la independencia funcional. Expertos recomiendan incluir proteínas desde el desayuno y evitar ultraprocesados. (Canva stocks/Eduard Kalesnik de Pexels / Anya Dunes de Pexels)







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