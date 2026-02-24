Ciencia

Cementerio de 2.000 años revela esqueletos con dientes negros y abre nuevas pistas científicas

Investigación en Dong Xa identificó hierro y azufre en esmalte dental y vinculó el hallazgo con tradiciones culturales del sudeste asiático

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cráneos con dientes ennegrecidos en Vietnam evidencian práctica estética milenaria basada en sales de hierro y nuez de betel.
Cráneos con dientes ennegrecidos en Vietnam evidencian práctica estética milenaria basada en sales de hierro y nuez de betel. (Hsiao-chun Hung/Prof. Truman Simanjuntak)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVietnam
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.