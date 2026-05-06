Ciencia

Cataratas de Sangre: la misteriosa formación de la Antártida que desafió la ciencia por más de un siglo

Desde el interior del glaciar Taylor emerge un flujo rojizo que revela la existencia de un lago subglacial aislado por millones de años

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un lago oculto bajo el hielo antártico da origen a una cascada roja. Su composición y microbios abren nuevas líneas de investigación científica.
Un lago oculto bajo el hielo antártico da origen a una cascada roja. Su composición y microbios abren nuevas líneas de investigación científica. (Peter Rejcek/National Science Foundation)







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