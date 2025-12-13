Castillo en Centroamérica se levanta con 40.000 botellas plásticas recolectadas de playas

Una edificación en Isla Colón reutiliza miles de botellas plásticas y muestra una alternativa constructiva ante la contaminación en el Caribe.

Un castillo de cuatro niveles, construido con cerca de 40.000 botellas plásticas, se convirtió en una de las edificaciones más llamativas de Centroamérica. La obra se ubica en Isla Colón, en el archipiélago de Bocas del Toro, Panamá, y fue impulsada por el canadiense Robert Bezeau, residente en el país desde 2012.

La estructura surgió como respuesta a la acumulación de desechos plásticos en playas y comunidades locales. Durante aproximadamente un año y medio, Bezeau participó en jornadas de limpieza que lograron recolectar más de 1.000.000 de botellas en distintas zonas del archipiélago.

El volumen de residuos dejó en evidencia las limitaciones del reciclaje en la isla. El proceso dependía del traslado del material fuera del territorio, lo que incrementaba costos y reducía su efectividad. Ante este escenario, el creador optó por una alternativa local con menor impacto ambiental.

Así nació el Castillo Inspiración, reconocido por Guinness World Records como el castillo más grande del mundo construido con botellas plásticas. El edificio alcanza 14 metros de altura y combina concreto y acero con capas de botellas utilizadas como aislamiento.

El uso del plástico transparente genera efectos visuales similares a vitrales, lo que distingue el diseño interior. La edificación alberga habitaciones para huéspedes, áreas comunes y un mirador en la parte superior.

El canadiense Robert Bezeau, creador de Plastic Bottle Village, viste un disfraz temático mientras presenta el castillo construido con miles de botellas de plástico recicladas. (Plastic Bottle Village/Imagen)

Además de su función habitacional, el castillo opera como espacio educativo. El sitio explica la diferencia entre reciclaje y upcycling, práctica que reutiliza materiales sin modificar su composición y reduce la generación de microplásticos.

El proyecto dio paso a la Plastic Bottle Village, un conjunto de edificaciones que emplea botellas como aislamiento térmico antes de cubrirlas con concreto. De acuerdo con datos del impulsor, hasta 2022 el complejo integró alrededor de 200.000 botellas.

La iniciativa incluyó una ampliación conocida como calabozo, con 139 m² y 3,7 metros de altura. La construcción utilizó 10.000 botellas y cuenta con seis habitaciones destinadas a visitantes interesados en experiencias vinculadas al consumo responsable.

El trabajo recibió el Energy Globe Award, uno de los reconocimientos internacionales más relevantes en sostenibilidad. El modelo promueve la reducción del plástico y plantea ajustes en el diseño de envases para facilitar su reaprovechamiento en edificaciones, mobiliario y estructuras utilitarias.

