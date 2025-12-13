Ciencia

Castillo en Centroamérica se levanta con 40.000 botellas plásticas recolectadas de playas

Una construcción de cuatro pisos en Panamá utiliza miles de botellas retiradas del mar y se consolida como referente de reaprovechamiento de residuos

Por O Globo / Brasil / GDA
Una edificación en Isla Colón reutiliza miles de botellas plásticas y muestra una alternativa constructiva ante la contaminación en el Caribe.
Una edificación en Isla Colón reutiliza miles de botellas plásticas y muestra una alternativa constructiva ante la contaminación en el Caribe. (Plastic Bottle Village/Imagen)







