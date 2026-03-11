Ciencia

Casas Net Zero: así funcionan las viviendas que eliminan la factura de luz

Un modelo de vivienda combina eficiencia energética extrema y energías renovables para producir la misma electricidad que consume

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Las casas Net Zero generan la misma energía que consumen. El sistema combina eficiencia extrema, energías renovables y almacenamiento para reducir la factura eléctrica.
Las casas Net Zero generan la misma energía que consumen. El sistema combina eficiencia extrema, energías renovables y almacenamiento para reducir la factura eléctrica. (BillionBricks/BillionBricks)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcasasvivienda
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.