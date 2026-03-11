Casas Net Zero: así funcionan las viviendas que eliminan la factura de luz

Las casas Net Zero generan la misma energía que consumen. El sistema combina eficiencia extrema, energías renovables y almacenamiento para reducir la factura eléctrica.

Las casas Net Zero representan uno de los modelos de vivienda más avanzados dentro de la construcción sostenible. Su principio es simple. La vivienda produce durante un año la misma cantidad de energía que consume. Este balance permite eliminar prácticamente la factura de electricidad.

Hace una década este concepto parecía futurista. Hoy surge como una alternativa real frente a la crisis climática, el aumento del precio de la energía y la necesidad de reducir emisiones contaminantes.

Especialistas en construcción sustentable explican que una casa Net Zero combina eficiencia energética, diseño inteligente y generación renovable. El objetivo consiste en alcanzar un balance energético anual igual o superior a cero.

Reducir al máximo el consumo energético

El primer paso en una vivienda Net Zero consiste en disminuir la demanda energética. Estas casas integran aislamiento térmico avanzado, hermeticidad en la envolvente y eliminación de puentes térmicos.

También utilizan aberturas de alta eficiencia. Estas medidas reducen de forma significativa la necesidad de calefacción y refrigeración. Estos dos factores representan los mayores consumos energéticos en una vivienda.

Muchos proyectos se inspiran en el estándar Passivhaus. Este modelo prioriza la eficiencia pasiva mediante ventilación mecánica con recuperación de calor. Además incorpora triple acristalamiento y orientación estratégica para aprovechar la radiación solar.

Energía renovable para abastecer la vivienda

Cuando la demanda energética se reduce al mínimo, el siguiente paso consiste en producir electricidad. La tecnología más común es la energía solar fotovoltaica, que genera electricidad a partir de la radiación solar.

En algunas zonas también se integran sistemas eólicos domésticos o geotermia. La aplicación depende de las características del terreno.

La electricidad producida se almacena en baterías domésticas. Este sistema permite mantener autonomía durante la noche o en días nublados.

Algunos desarrollos incorporan redes inteligentes. Estas plataformas gestionan la producción, el almacenamiento y el consumo de energía según la demanda del hogar.

Casas que incluso pueden producir más energía

El resultado es una vivienda capaz de abastecer su consumo durante todo el año. En ciertos casos la producción supera el gasto energético.

Cuando la normativa lo permite, los propietarios pueden inyectar el excedente a la red eléctrica. Esta posibilidad reduce aún más los costos del servicio.

Para las familias el impacto económico es importante. Las facturas de electricidad se reducen al mínimo o desaparecen. Sin embargo, pueden mantenerse cargos asociados al servicio eléctrico más allá del consumo real de kW.

Además del ahorro económico, estas viviendas ofrecen mayor confort térmico y mejor calidad del aire interior. También reducen de forma significativa la huella de carbono.

Crece el interés por las viviendas de consumo casi nulo

El interés por las casas de consumo energético casi nulo aumenta a medida que suben los costos de la energía y se expanden nuevas tecnologías.

Empresas del sector de construcción sustentable destacan el uso de sistemas industrializados, domótica y captación solar activa. También integran recuperación de aguas para mejorar la eficiencia del hogar.

Algunas viviendas logran reducir hasta 93% de la energía necesaria para climatización gracias a ventilación mecánica controlada con recuperador de calor.

Este nivel de eficiencia acerca estas viviendas al modelo Net Zero incluso en climas variables como el de Buenos Aires.

Un cambio cultural en la forma de construir

El avance de este modelo responde también a un cambio cultural en el sector inmobiliario. Cada vez más personas buscan viviendas eficientes y con menor impacto ambiental.

La construcción tradicional utiliza materiales con alta huella de carbono y diseños poco eficientes. Este enfoque pierde terreno frente a modelos que priorizan durabilidad, ahorro energético y autosuficiencia.

Aunque la inversión inicial suele ser mayor que en una vivienda convencional, especialistas indican que el sistema se amortiza en pocos años. El retorno surge del ahorro energético, la revalorización del inmueble y la reducción de costos operativos.

El modelo Net Zero plantea un escenario donde cada vivienda puede convertirse en una pequeña central energética doméstica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.