Ciencia

Carl Jung, psicólogo: 'La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que a uno le parece importante'

El pionero de la psicología profunda señaló que la sensación de aislamiento puede surgir incluso en compañía

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Por La Nación / Argentina / GDA
La teoría de Jung plantea que la soledad aparece cuando una persona no logra expresar ni compartir lo que considera esencial.
La teoría de Jung plantea que la soledad aparece cuando una persona no logra expresar ni compartir lo que considera esencial. (ChatGPT/Generada con IA)







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