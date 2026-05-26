Carl Jung, psicólogo: 'La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que a uno le parece importante'

La teoría de Jung plantea que la soledad aparece cuando una persona no logra expresar ni compartir lo que considera esencial.

El planteamiento del psicólogo suizo señala que la soledad surge cuando una persona no logra comunicar lo que considera importante. Esta visión desplaza el enfoque tradicional. No se trata de estar solo, sino de no sentirse comprendido.

La idea contrasta con el concepto actual de soledad no deseada. Este suele centrarse en el aislamiento social o la falta de vínculos. Sin embargo, Jung dirige la atención hacia una desconexión distinta. Se trata de una barrera en la comunicación que impide compartir lo esencial.

Esta forma de soledad puede darse aun en compañía. La persona convive con otros, pero no encuentra espacio para expresar su mundo interno. El problema no es la cantidad de relaciones. Es la calidad del vínculo.

El propio Jung describió esta experiencia desde su infancia. Señaló que tenía un mundo interior intenso. También percibía dificultades para expresar lo que pensaba o sentía. Esta vivencia no es aislada.

El fenómeno aparece en distintos perfiles. Incluye personas con altas capacidades. También a quienes se perciben como diferentes dentro de su entorno. Además, puede surgir en contextos culturales donde no se comparten códigos. En todos los casos, existe un punto en común: la falta de entendimiento real.

Desde la psicología, una vía de abordaje se centra en fortalecer la comunicación emocional. Expresar lo que se suele callar resulta clave. También influye encontrar espacios adecuados para hacerlo.

La propuesta apunta a construir conexiones más profundas. La soledad no siempre se resuelve con compañía. Se relaciona con la posibilidad de ser escuchado y comprendido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.