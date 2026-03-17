Cáncer en jóvenes y avances médicos: lo que cambió en la última década, según un oncólogo

Especialista analiza aumento del cáncer en jóvenes y avances médicos que permiten curas antes impensables y tratamientos más precisos.

El cáncer aumenta entre personas jóvenes y al mismo tiempo la medicina logra curar casos que antes se consideraban incurables. Ese contraste marca la evolución reciente de la oncología, según el especialista Fernando Maluf.

El médico analizó el panorama actual tras participar en congresos internacionales. Señaló que los cambios responden a factores de riesgo modernos y a avances científicos acelerados.

Más casos en jóvenes y nuevas causas

El especialista indicó que existe un aumento sostenido en la incidencia del cáncer. Este fenómeno también afecta a poblaciones jóvenes.

Atribuyó este crecimiento a una combinación de obesidad, sedentarismo y mala alimentación. Estos factores inciden en gran parte de los diagnósticos recientes en personas de menor edad.

En contraste, algunos tumores prevenibles disminuyen. Destacó el caso del virus del papiloma humano (HPV). Países con vacunación masiva reducen casi por completo el cáncer de cuello uterino.

Factores de riesgo que sí se pueden controlar

Maluf explicó que existen factores no modificables como la genética, la edad o el historial familiar. Sin embargo, enfatizó los elementos vinculados al estilo de vida.

Entre ellos mencionó el consumo de alcohol y tabaco, incluidos dispositivos como el vapeo. También citó la contaminación y diversas infecciones.

Indicó que virus como la hepatitis o el HPV causan varios tipos de cáncer. También bacterias como Helicobacter pylori se asocian con tumores gástricos.

Agregó que la exposición solar sin protección y las lesiones premalignas representan riesgos relevantes. Señaló que exámenes como la colonoscopia o la mamografía permiten detectar o eliminar estas lesiones.

Alcohol y cáncer: incluso en pequeñas cantidades

El oncólogo detalló que el alcohol genera inflamación celular y mutaciones. Esto incrementa el riesgo de tumores en la cabeza, el cuello, el esófago, el estómago, el páncreas y la mama.

Indicó que estudios muestran que incluso el consumo bajo eleva el riesgo. Esto ocurre porque el alcohol se transforma en acetaldehído dentro del organismo.

Medicamentos para bajar de peso y riesgo oncológico

El especialista afirmó que las llamadas canetas emagrecedoras reducen el riesgo de cáncer entre 10% y 20%.

En algunos tumores, como ovario y esófago, la reducción alcanza hasta 60%. Explicó que esto se relaciona con la pérdida de peso y el control metabólico.

Mencionó que algunos estudios sugieren aumentos leves en el cáncer de riñón o tiroides. Sin embargo, otros análisis contradicen esos resultados.

Avances en tratamientos y nuevas curas

El especialista aseguró que hoy la medicina logra curar pacientes que antes no tenían opciones.

Destacó avances en inmunoterapia, terapias dirigidas, radioterapia y cirugía combinada. También mencionó el uso de radiofármacos.

Indicó que estos tratamientos permiten remisiones y mayor calidad de vida. Además, aumentan las probabilidades de curación en el futuro.

Inteligencia artificial y diagnóstico más preciso

Maluf explicó que la inteligencia artificial mejora el diagnóstico médico en imágenes y patología.

Citó estudios con 105.000 mujeres donde la IA superó la lectura médica en mamografías. También destacó su precisión en el cáncer de próstata.

Añadió que esta tecnología ayuda a definir tratamientos personalizados y decisiones clínicas.

Biopsia líquida y detección temprana

El experto señaló que la biopsia líquida tendrá un papel clave en el futuro.

Indicó que permitirá detectar cáncer antes de que aparezcan síntomas. También ayudará a definir qué pacientes requieren tratamiento adicional.

Además, facilitará evitar procedimientos invasivos en casos donde el tumor desaparece.

Terapias en desarrollo y desafíos

Sobre la terapia CAR-T, explicó que aún enfrenta limitaciones en tumores sólidos. Señaló que se requieren blancos más específicos para evitar afectar tejidos sanos.

También indicó que el alto costo y la complejidad limitan su expansión.

Vacunas contra el cáncer y estudios clínicos

El oncólogo afirmó que existen avances en vacunas terapéuticas, especialmente en el melanoma y el cáncer de páncreas.

Agregó que los estudios clínicos permiten acceder a tratamientos innovadores sin costo. Estos ensayos también impulsan nuevos estándares globales.

Lo que viene en la próxima década

Maluf prevé una oncología con tratamientos más personalizados y específicos.

Indicó que el conocimiento biológico de los tumores permitirá mejores resultados. También anticipó un aumento en las tasas de curación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.