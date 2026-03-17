Ciencia

Cáncer en jóvenes y avances médicos: lo que cambió en la última década, según un oncólogo

El cáncer aumenta en jóvenes mientras la medicina logra curar casos antes incurables. Un oncólogo explica riesgos, avances y el futuro del tratamiento

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Por O Globo / Brasil / GDA
Especialista analiza aumento del cáncer en jóvenes y avances médicos que permiten curas antes impensables y tratamientos más precisos.
Especialista analiza aumento del cáncer en jóvenes y avances médicos que permiten curas antes impensables y tratamientos más precisos. (Canva stock/Rido / Science Photo Library)







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