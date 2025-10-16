Ciencia

Cáncer: así se diferencian los tumores sólidos de los hematológicos y por qué es clave entenderlo

Los cánceres sólidos y hematológicos no son iguales. Esta distinción es clave para el diagnóstico, prevención y tratamiento oportuno

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tumores sólidos y hematológicos se comportan de forma distinta. Entienda cómo identificarlos y cuáles avances hay en su tratamiento.
Tumores sólidos y hematológicos se comportan de forma distinta. Entienda cómo identificarlos y cuáles avances hay en su tratamiento. (canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCáncerTumores
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.