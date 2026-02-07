Ciencia

Cámara desciende en el ‘glaciar del fin del mundo’ en la Antártida y revela imágenes clave del deshielo: vea el video

Investigadores perforaron hasta 1.000 metros de hielo en el glaciar Thwaites. Aunque la misión falló en su fase final, aportó información científica relevante

Por O Globo / Brasil / GDA
La exploración del glaciar Thwaites dejó imágenes inéditas y datos sobre aguas cálidas bajo el hielo, pese a problemas técnicos y clima extremo.
