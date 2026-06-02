Ciencia

¿Caja automática o manual? La diferencia en consumo de combustible es menor de lo que muchos creen

Los avances en transmisiones automáticas redujeron la diferencia de consumo frente a las cajas manuales y cambiaron una vieja creencia

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Por La Nación / Argentina / GDA
La tecnología acercó la eficiencia de las cajas automáticas a las manuales. Estas son las claves que explican el consumo y cómo optimizarlo.
La tecnología acercó la eficiencia de las cajas automáticas a las manuales. Estas son las claves que explican el consumo y cómo optimizarlo. (ChatGPT/Generada con IA)







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