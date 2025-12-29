Ciencia

Café y chocolate negro: uno de sus compuestos clave se vincula con un envejecimiento más lento

Investigación internacional vinculó niveles altos de teobromina con indicadores celulares asociados a un ritmo de envejecimiento más lento

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis epigenético detectó que la teobromina en sangre podría influir en procesos celulares ligados al envejecimiento.
Un análisis epigenético detectó que la teobromina en sangre podría influir en procesos celulares ligados al envejecimiento. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcaféchocolate
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.