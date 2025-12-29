Café y chocolate negro: uno de sus compuestos clave se vincula con un envejecimiento más lento

Un nivel elevado de teobromina en sangre se relacionó con un ritmo de envejecimiento biológico más lento, según un estudio internacional que analizó biomarcadores moleculares asociados a la edad celular. La teobromina está presente de forma natural en el cacao y en cantidades menores en el café y el té.

La investigación apareció en la revista científica Aging. El análisis indicó que las personas con concentraciones más altas de este compuesto mostraron valores favorables en dos relojes epigenéticos, herramientas que estiman la edad biológica mediante cambios químicos en el ADN.

El trabajo incluyó a 509 mujeres del estudio TwinsUK y a 1.160 participantes del grupo KORA, en Alemania. La edad promedio fue de 60 años. Los investigadores midieron la teobromina en sangre y evaluaron los patrones de metilación del ADN, proceso que regula la expresión genética.

Los resultados señalaron que solo la teobromina mostró una asociación consistente con un envejecimiento celular más lento, aun cuando se comparó con otros compuestos del cacao, incluida la cafeína.

La autora principal, Jordana Bell, profesora de epigenómica del King’s College London, indicó que este compuesto podría influir en la actividad genética, lo que se relacionaría con el envejecimiento y la salud. Especialistas describieron la metilación del ADN como un conjunto de “marcas químicas” que regulan qué genes se activan o se silencian a lo largo del tiempo.

El científico José M. Ordovás, de la Universidad de Tufts, explicó que este mecanismo funciona como una especie de “gramática” del genoma, capaz de modificar la interpretación del ADN sin alterar su secuencia.

Los autores aclararon que el estudio mostró una asociación, no una causalidad. La dieta de los participantes no se examinó en detalle, por lo que no se identificó si los niveles altos de teobromina provinieron del consumo de café o chocolate ni en qué cantidades. Además, la medición se realizó una sola vez, lo que impidió observar cambios a largo plazo.

Los relojes epigenéticos son estimaciones dinámicas y pueden variar con el paso del tiempo. Indican si una persona envejece más rápido o más lento en un momento específico, sin constituir una medida definitiva.

En el ámbito alimentario, los hallazgos reforzaron la evidencia sobre los posibles beneficios del chocolate negro, producto que también contiene polifenoles con propiedades antiinflamatorias asociados a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

Especialistas en nutrición aconsejan seleccionar chocolates con más del 70% de cacao, listas de ingredientes cortas y sin procesos de alcalinización que reduzcan los antioxidantes. También recomiendan un consumo moderado debido al aporte de azúcares, grasas saturadas y posibles trazas de metales pesados.

Los expertos coincidieron en que la teobromina representa solo un elemento dentro de un proceso complejo. Factores como la dieta total, la actividad física, el sueño y el manejo del estrés continúan como pilares determinantes del envejecimiento. El estudio ofreció una explicación adicional para comprender cómo ciertos compuestos de la alimentación pueden influir en la biología celular, sin convertirlos en soluciones únicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.