Ciencia

Cachorro de puma sobrevivió a tragedia en ruta y enfrenta un futuro inesperado tras dos meses de recuperación en Argentina

La única sobreviviente de una familia de pumas atropellada evoluciona favorablemente, pero ya no podrá regresar a la vida silvestre

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Por La Nación / Argentina / GDA
Tras superar lesiones graves y una infección ocular, la cachorra fue trasladada a una fundación especializada para continuar su recuperación.
Tras superar lesiones graves y una infección ocular, la cachorra fue trasladada a una fundación especializada para continuar su recuperación. (La Nación / Argentina / GDA/GDA)







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