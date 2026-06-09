Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos: ofrecen alojamiento gratis y 400 euros

Doce personas podrán vivir cuatro semanas en los Alpes italianos con gastos cubiertos y pago económico como parte de un estudio médico.

Una investigación científica en los Alpes italianos abrió una convocatoria para personas que deseen vivir durante un mes en la montaña con todos los gastos cubiertos y una compensación económica de 400 euros.

La iniciativa forma parte del proyecto MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), liderado por Eurac Research, que busca analizar cómo la vida en altitudes moderadas influye en la salud humana.

El estudio se desarrollará entre agosto y setiembre de 2026 en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, en la región italiana del Tirol del Sur.

Los participantes permanecerán durante cuatro semanas a una altitud de entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Durante ese periodo, especialistas realizarán un seguimiento constante de distintos indicadores relacionados con el bienestar físico.

Científicos buscan comprender los efectos de vivir en altitudes moderadas

El principal objetivo del proyecto es determinar cómo se adapta el organismo humano a entornos de montaña de altitud media.

Los investigadores explican que existe un vacío en la evidencia científica sobre los efectos de residir en este tipo de zonas. Gran parte de los estudios disponibles se han enfocado en altitudes extremas.

Por esa razón, el equipo pretende obtener información más precisa sobre el impacto que estas condiciones tienen en aspectos como la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño.

Según los responsables del estudio, investigaciones preliminares detectaron indicios de posibles beneficios para la salud cardiovascular y metabólica cuando las personas permanecen temporalmente en estas altitudes.

Sin embargo, consideran necesario recopilar más evidencia para determinar si vivir en la montaña puede contribuir a disminuir el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Quiénes pueden participar en el estudio

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres entre 18 y 40 años que actualmente residan al nivel del mar.

Para garantizar resultados comparables, los organizadores excluyeron a:

Personas fumadoras.

Deportistas de alto rendimiento.

Personas con enfermedades previas.

El interés por la iniciativa fue elevado desde su lanzamiento.

Los organizadores informaron que en pocas horas recibieron más de 160 solicitudes para los 12 espacios disponibles.

Cómo será la vida de los voluntarios en los Alpes

Aunque la propuesta incluye alojamiento gratuito en un entorno alpino, el objetivo principal es la investigación científica.

Los participantes deberán continuar con sus actividades habituales de trabajo o estudio mediante modalidades remotas mientras permanezcan en el refugio.

Durante las cuatro semanas, los especialistas monitorearán variables relacionadas con la alimentación, la actividad física y el sueño.

La intención es evaluar cómo responde el organismo al entorno de montaña sin alterar de forma significativa las rutinas diarias de cada voluntario.

Qué efectos tiene vivir a más de 1.500 metros de altitud

Los científicos explican que residir por encima de los 1.500 metros implica una exposición a condiciones distintas a las del nivel del mar.

Entre ellas destacan:

Menor presión atmosférica.

Menores niveles de oxígeno.

Mayor exposición a la radiación ultravioleta.

Algunos estudios asociaron estas condiciones con una menor mortalidad por accidentes cerebrovasculares.

No obstante, también podrían representar riesgos para personas con determinadas enfermedades respiratorias.

Uno de los propósitos de MAHE consiste precisamente en comprender mejor el equilibrio entre posibles beneficios y riesgos para la salud a largo plazo.

Cuánto dinero recibirán los seleccionados

Los 12 voluntarios elegidos obtendrán una compensación económica de $400 por participar en la investigación.

Además, Eurac Research cubrirá completamente el alojamiento durante toda la estancia en el refugio alpino.

Los resultados del estudio permitirán ampliar el conocimiento científico sobre la influencia de los factores ambientales en la salud humana y la longevidad.

Las personas interesadas en participar deben contactar directamente a Eurac Research, debido a que el alto volumen de solicitudes saturó el sitio oficial del proyecto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.