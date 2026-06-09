Ciencia

Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos: ofrecen alojamiento gratis y 400 euros

La investigación analizará cómo vivir entre 2.000 y 2.500 metros de altitud afecta la salud de personas que residen al nivel del mar

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Doce personas podrán vivir cuatro semanas en los Alpes italianos con gastos cubiertos y pago económico como parte de un estudio médico. (EFE/ Andrea Solero)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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