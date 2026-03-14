Ciencia

¿Busca un ‘coach’ especializado en déficit de atención e hiperactividad? Elija con cuidado

A medida que aumentan los diagnósticos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también lo hace una industria de ‘coaching’ sin regular

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Por Katherine Ellison
Katherine Sanders, que vive en Escocia, ha experimentado de primera mano los beneficios de un buen coach especializado en TDAH. Ahora, como coach especializada en TDAH, quiere que haya más rigor en su profesión.
Katherine Sanders, que vive en Escocia, ha experimentado de primera mano los beneficios de un buen coach especializado en TDAH. Ahora, como coach especializada en TDAH, quiere que haya más rigor en su profesión. (SUSAN HEATON / CLEAR PHOTOGRAPHY/SUSAN HEATON / CLEAR PHOTOGRAPHY)







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