Bronceado artificial causa mutaciones profundas en el ADN y acelera el envejecimiento de la piel, según estudio

Investigación reveló un aumento notable del daño genético en usuarios de camas de bronceado y un riesgo casi triplicado de melanoma

Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis científico confirmó que la radiación UV artificial acelera el deterioro celular y amplía el peligro de melanoma en usuarios frecuentes.
Análisis científico confirmó que la radiación UV artificial acelera el deterioro celular y amplía el peligro de melanoma en usuarios frecuentes. (Canva/Canva)







