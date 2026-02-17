Ciencia

BPA en gatos: estudio revela niveles más altos y alerta sobre el entorno doméstico

Investigación en gatos halló concentraciones más altas de BPA en animales que permanecen dentro del hogar

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Gatos de interior presentan más bisfenol A en el pelo. Científicos vinculan el hallazgo con exposición constante en casas.
