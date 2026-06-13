Botellas de plástico, metal o vidrio: ¿cuál conviene usar todos los días?

Estudios científicos y expertos coinciden en un punto: la botella más sostenible suele ser la que se reutiliza durante más tiempo.

Las botellas reutilizables se han convertido en un símbolo de consumo responsable. Sin embargo, elegir entre plástico, metal o vidrio no es tan sencillo como parece. Estudios científicos recientes, análisis de ciclo de vida y evaluaciones de expertos muestran que cada material implica ventajas y costos distintos para el ambiente y la salud.

La respuesta está en cuánto tiempo se utiliza, cómo se limpia y qué ocurre cuando llega al final de su vida útil.

Botellas reutilizables de plástico

Lo que dice la evidencia ambiental

Un artículo científico publicado en el 2021 en la revista Environmental Research por investigadores de la Universidad de Ferrara, concluyó que las botellas de PET (tereftalato de polietileno, uno de los materiales plásticos más utilizados para la fabricación de envases) presentan menores impactos ambientales que las alternativas analizadas cuando se considera la producción y el uso.

El estudio evaluó categorías como potencial de calentamiento global, toxicidad y eutrofización mediante análisis de ciclo de vida.

Los investigadores encontraron que la producción y uso de botellas PET generaban menos impactos que las botellas de PLA (bioplástico) y que las botellas reutilizables de aluminio cuando se incluía el lavado frecuente con agua caliente o jabón. Además, el reciclaje del PET permitía reducir hasta cerca de un 30% las emisiones asociadas al calentamiento global.

Una conclusión similar aparece en una nota publicada por The Washington Post. Marcial Vargas-González, especialista de la consultora ambiental Quantis, afirmó que las botellas reutilizables de plástico suelen presentar una huella de carbono menor que las de vidrio o metal porque requieren menos energía para su fabricación.

Lo que dicen los expertos sobre salud

Aquí aparece el principal punto débil del plástico.

En el artículo del The Washington Post, el profesor emérito R. Thomas Zoeller, de la Universidad de Massachusetts Amherst, advirtió que algunos plásticos pueden liberar sustancias químicas hacia el agua. Entre ellas destacan el bisfenol A (BPA) y compuestos alternativos como BPS y BPF, utilizados en productos etiquetados como libres de BPA.

La Oficina de Sostenibilidad del MIT señala además que las botellas PET no utilizan BPA durante su fabricación, aunque sí pueden contener distintos tipos de ftalatos. El documento indica que el almacenamiento prolongado en ambientes cálidos puede aumentar la liberación de estos compuestos.

La Universidad Estatal de Michigan también destaca que la posibilidad de lixiviación química es una de las principales preocupaciones asociadas a las botellas plásticas reutilizables.

Botellas de acero inoxidable y aluminio

Lo que dice la evidencia ambiental

La fabricación de metales requiere grandes cantidades de energía. La Oficina de Sostenibilidad del MIT señala que el aluminio virgen figura entre los materiales con mayores emisiones de gases de efecto invernadero durante su producción. Sin embargo, esa desventaja inicial se reduce conforme aumenta la cantidad de veces que la botella se reutiliza.

El análisis citado por MIT indica que una botella reutilizable de aluminio puede alcanzar impactos comparables a los de una botella desechable de PET después de decenas de usos. Cuando se excluye el origen del agua del cálculo, las diferencias entre plástico, acero y aluminio disminuyen progresivamente con cada reutilización.

El estudio de la Universidad de Ferrara obtuvo resultados similares. Los investigadores observaron que el impacto ambiental del aluminio aumenta cuando se consideran los lavados diarios necesarios para mantener la higiene de la botella.

Lo que dicen los expertos sobre salud

La Universidad Estatal de Michigan destaca que las botellas de acero inoxidable son resistentes a la corrosión y no liberan sustancias químicas cuando se exponen al calor o al sol.

The Washington Post recoge además la recomendación de Zoeller de optar por botellas de acero o aluminio sin revestimientos internos cuando sea posible. El experto advierte que algunos modelos metálicos utilizan recubrimientos epóxicos que podrían contener BPA o compuestos relacionados.

Michigan State University recomienda buscar acero inoxidable grado alimentario 18/8 o tipo 304.

Botellas de vidrio

Lo que dice la evidencia ambiental

El vidrio suele percibirse como una opción ecológica, pero los estudios revisados muestran resultados más complejos.

Investigadores de la Universidad de Southampton publicaron un análisis de ciclo de vida en la revista Detritus que concluyó que las botellas de vidrio para bebidas preenvasadas pueden generar impactos ambientales superiores a los de las botellas plásticas equivalentes.

El estudio encontró que tanto las botellas fabricadas con vidrio virgen como las elaboradas con material reciclado presentaban mayores impactos ambientales que otras alternativas analizadas.

Los autores aclaran que todos los envases generan impactos y que el objetivo debe ser reducir la dependencia de empaques de un solo uso.

Lo que dicen los expertos sobre salud

En este apartado el vidrio obtiene las mejores valoraciones.

La Universidad Estatal de Michigan señala que el vidrio no libera sustancias químicas cuando se expone al calor y suele preservar mejor el sabor de las bebidas.

The Washington Post añade otra ventaja: al ser transparente resulta más fácil detectar suciedad o acumulación de residuos en el interior, algo que puede favorecer una limpieza más efectiva.

Su principal limitación sigue siendo la fragilidad y el peso.

El factor que cambia el resultado: la higiene

Las diferencias entre materiales no se limitan a emisiones o sustancias químicas.

La Oficina de Sostenibilidad del MIT cita investigaciones que detectaron bacterias E. coli en varias botellas reutilizables utilizadas por personas que no las limpiaban adecuadamente.

El estudio de la Universidad de Ferrara también evaluó la calidad microbiológica del agua almacenada en distintos tipos de envases. Los investigadores observaron incrementos importantes de contaminación cuando las botellas reutilizables no se lavaban correctamente.

The Washington Post recoge la recomendación de la microbióloga Sapna Dass, de Texas A&M University, quien aconseja lavar las botellas con jabón suave para minimizar rayones donde puedan acumularse microorganismos.

Entonces, ¿cuál es la mejor botella?

La evidencia no apunta a un único ganador absoluto. La respuesta depende del criterio que se utilice para evaluar las botellas.

Si el análisis se limita a las emisiones asociadas a la fabricación, las botellas reutilizables de plástico suelen presentar la menor huella de carbono inicial. Producir una botella plástica requiere menos energía que fabricar una de vidrio, acero o aluminio.

Si la prioridad es evitar la exposición a sustancias químicas potencialmente liberadas por los materiales, las fuentes favorecen el vidrio y los recipientes metálicos sin recubrimientos internos.

Si el criterio es la durabilidad, las botellas de acero inoxidable destacan por su resistencia a golpes, corrosión y uso prolongado. El vidrio ofrece ventajas en sabor y limpieza visual, pero es más pesado y vulnerable a las caídas.

Cuando se consideran todos los factores en conjunto —producción, uso, lavado, reciclaje y vida útil— las diferencias entre materiales se reducen con el tiempo. Tanto el MIT como los expertos consultados por The Washington Post y los investigadores de Southampton coinciden en una idea central: el mayor beneficio ambiental proviene de abandonar los envases de un solo uso y reutilizar la misma botella durante años.