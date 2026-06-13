Ciencia

Botellas de plástico, metal o vidrio: ¿cuál conviene usar todos los días?

La respuesta depende de cómo se mida el impacto: emisiones, salud, durabilidad y hábitos de uso ofrecen resultados distintos

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Por Jailine González Gómez
Estudios científicos y expertos coinciden en un punto: la botella más sostenible suele ser la que se reutiliza durante más tiempo.
Estudios científicos y expertos coinciden en un punto: la botella más sostenible suele ser la que se reutiliza durante más tiempo. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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