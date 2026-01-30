Ciencia

Bonsái desde cero: guía práctica para cultivar su propio árbol con técnica japonesa

El bonsái es un arte que combina técnica, paciencia y observación para transformar árboles comunes en paisajes vivos en miniatura

Por La Nación / Argentina / GDA
Cultivar un bonsái implica comprender que es un árbol común. Requiere técnicas precisas, cuidados constantes y respeto por sus ritmos naturales.
Cultivar un bonsái implica comprender que es un árbol común. Requiere técnicas precisas, cuidados constantes y respeto por sus ritmos naturales.







