Bióloga estadounidense recibe el ‘Nobel ambiental’ por revelar el papel clave de redes ocultas de hongos

La bióloga Toby Kiers gana el Premio Tyler 2026 al revelar cómo las redes subterráneas de hongos sostienen ecosistemas completos y protegen la biodiversidad mundial

Por O Globo / Brasil / GDA
Un premio internacional reconoce el impacto global de investigaciones que explican cómo los hongos subterráneos conectan plantas y sostienen la vida.
Un premio internacional reconoce el impacto global de investigaciones que explican cómo los hongos subterráneos conectan plantas y sostienen la vida. (Tyler Prize Laureate/Tyler Prize Laureate)







