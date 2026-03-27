Ciencia

Beneficios del bicarbonato y el limón para el cuidado de los pies en casa

Conozca los beneficios del bicarbonato y el limón para eliminar el mal olor de los pies y mejorar su suavidad con un tratamiento casero sencillo

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Por Europa Press
El bicarbonato y el limón ofrecen una solución práctica para el cuidado de los pies, con efectos contra el olor y la resequedad.
El bicarbonato y el limón ofrecen una solución práctica para el cuidado de los pies, con efectos contra el olor y la resequedad. (Generada con IA /Gemini)







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