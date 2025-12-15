Ciencia

Beber té fortaleció los huesos en mujeres mayores, pero el café mostró un efecto contrario en consumos altos

Un estudio con más de 9.000 mujeres mayores mostró efectos opuestos del té y del café sobre la densidad mineral ósea

Por O Globo / Brasil / GDA
El té fortaleció la densidad ósea en mujeres mayores y el exceso de café redujo ese indicador, según datos del Estudio de Fracturas Osteoporóticas.
El té fortaleció la densidad ósea en mujeres mayores y el exceso de café redujo ese indicador, según datos del Estudio de Fracturas Osteoporóticas. (Canva/Canva)







