Ciencia

Bebé nació con parte del cerebro fuera del cráneo y sobrevivió a cirugías complejas

El pequeño Liam nació con una encefalocele frontal y superó varias operaciones que pusieron en riesgo su vida

Por O Globo / Brasil / GDA
El niño estadounidense padeció una rara malformación y ahora se recupera con terapias tras múltiples cirugías cerebrales.
El niño estadounidense padeció una rara malformación y ahora se recupera con terapias tras múltiples cirugías cerebrales. (@hannahsachs17/TikTok)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

