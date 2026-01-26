Ciencia

Basura espacial convierte la órbita terrestre en un campo minado geopolítico

El aumento de desechos en el espacio expone a las grandes potencias a colisiones en cadena que podrían inutilizar órbitas clave y afectar servicios esenciales en la Tierra

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El congestionamiento orbital y la falta de reglas globales convierten la basura espacial en una amenaza estratégica que pone en jaque a satélites, defensa y economía mundial.
El congestionamiento orbital y la falta de reglas globales convierten la basura espacial en una amenaza estratégica que pone en jaque a satélites, defensa y economía mundial. (satellitemap.space/satellitemap.space)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbasura espacialórbita terrestre
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.