Ciencia

Ballena jorobada encallada en Alemania cumple una semana en estado crítico y reduce sus signos vitales

El animal permanece en la bahía de Wismar con respiración más lenta y casi sin movimiento mientras expertos analizan posibles acciones

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ballena jorobada permanece varada por tercera vez en aguas poco profundas de la bahía de Wismar, en Alemania, mientras equipos evalúan cómo guiarla hacia mar abierto.
Ballena jorobada permanece varada por tercera vez en aguas poco profundas de la bahía de Wismar, en Alemania, mientras equipos evalúan cómo guiarla hacia mar abierto. (DANIEL MULLER/AFP)







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