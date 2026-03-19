Ciencia

Bacterias marinas logran descomponer plásticos en equipo: el hallazgo que cambia la lucha contra la contaminación

Investigación identifica comunidades bacterianas que degradan plásticos en el océano y explica por qué el proceso depende del trabajo conjunto

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos del MIT descubren que varias bacterias marinas colaboran para descomponer plásticos biodegradables en el océano. (RONALD_PEREZ_BRENES)







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