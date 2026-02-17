Ciencia

Bacteria atrapada en hielo hace 5.000 años resiste 28 antibióticos y alerta por posible impacto del deshielo

La cepa Psychrobacter SC65A.3 fue aislada en una cueva de Rumania y preocupa por su resistencia antimicrobiana

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Microorganismo antiguo resiste múltiples antibióticos y científicos advierten riesgo si el deshielo libera sus genes.
Microorganismo antiguo resiste múltiples antibióticos y científicos advierten riesgo si el deshielo libera sus genes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbacteriaantibióticosdeshielo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.