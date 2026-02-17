Bacteria atrapada en hielo hace 5.000 años resiste 28 antibióticos y alerta por posible impacto del deshielo

Una bacteria hallada en hielo de 5.000 años mostró resistencia a 28 antibióticos modernos y encendió alertas en la comunidad científica internacional. La cepa, identificada como Psychrobacter SC65A.3, apareció en la cueva de Scărișoara, en Rumania. El estudio se publicó en la revista Frontiers in Microbiology.

La investigación advierte que el deshielo por el cambio climático podría liberar microorganismos antiguos. Estos podrían transferir genes de resistencia a bacterias actuales. El fenómeno agravaría el problema global de la resistencia antimicrobiana.

La científica Cristina Purcarea, autora del estudio, indicó que existe el riesgo de que esos genes reviertan avances logrados contra las superbacterias. Señaló que la liberación de estos microbios podría generar un problema grave.

Los expertos perforaron un núcleo de hielo de 25 metros de profundidad en la llamada Gran Sala de la cueva. Ese estrato equivale a una línea de tiempo de unos 13.000 años. A partir de la muestra, el equipo secuenció el genoma completo de la cepa SC65A.3. Esta pertenece al género Psychrobacter, conocido por sobrevivir en ambientes de frío extremo.

La bacteria mostró resistencia a 28 antibióticos de 10 familias distintas. Entre ellos figuran rifampicina, vancomicina y ciprofloxacina. Además, se convirtió en la primera cepa del género con resistencia detectada a medicamentos como trimetoprim, clindamicina y metronidazol.

El análisis genético reveló más de 100 genes asociados a resistencia antimicrobiana. También identificó cerca de 600 genes cuya función aún se desconoce.

Pese a la alerta, el estudio destacó un posible potencial biotecnológico. La cepa produjo enzimas y compuestos antimicrobianos capaces de inhibir el crecimiento de algunas superbacterias actuales.

Purcarea explicó que estas bacterias antiguas resultan esenciales para la ciencia y la medicina. Añadió que podrían inspirar nuevos antibióticos y enzimas para uso industrial.

El equipo también identificó 11 genes con posible capacidad para eliminar o inhibir bacterias, hongos y virus. Este hallazgo surge en medio de la crisis mundial por la resistencia a los antibióticos.

