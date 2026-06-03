Ciencia

Avión supersónico X-59 de la NASA: qué es y cómo busca unir Nueva York y Londres en solo 4 horas

Descubra por qué el X-59 podría abrir el camino a vuelos más rápidos, silenciosos y eficientes entre continentes

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Por Silvia Ureña Corrales
El avión experimental X-59 inicia pruebas decisivas para validar vuelos supersónicos silenciosos y más rápidos.
El avión experimental X-59 inicia pruebas decisivas para validar vuelos supersónicos silenciosos y más rápidos. (NASA/Jim Ross/NASA/Jim Ross)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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