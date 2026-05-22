Ciencia

Ave desaparecida durante 94 años reaparece y obtiene su primera fotografía en África

Investigadores localizaron a la cotovía ferruginosa durante una expedición científica y captaron imágenes inéditas del ave

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Por O Globo / Brasil / GDA
El inesperado hallazgo en Chad permitió obtener el primer registro fotográfico de una especie ausente durante 94 años.
El inesperado hallazgo en Chad permitió obtener el primer registro fotográfico de una especie ausente durante 94 años. (Julien Birard, Idriss Dapsia, Pierre Defos du Rau/American Bird Conservancy)







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