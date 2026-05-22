Ave desaparecida durante 94 años reaparece y obtiene su primera fotografía en África

El inesperado hallazgo en Chad permitió obtener el primer registro fotográfico de una especie ausente durante 94 años.

Una especie de ave desaparecida de los registros científicos durante 94 años volvió a sorprender a investigadores tras un hallazgo inesperado en Chad, en el centro-norte de África. El redescubrimiento permitió obtener la primera fotografía conocida de un ejemplar vivo de la Calendulauda rufa, conocida como cotovía ferruginosa.

La última observación confirmada de la especie ocurrió en 1931. Desde entonces no existían registros fotográficos del animal. En febrero, dos investigadores franceses localizaron nuevamente al ave durante una expedición científica cerca del Lago Fitri.

El hallazgo ocurrió de forma inesperada. Pierre Defos du Rau y Julien Birard, integrantes del proyecto RESSOURCE+, realizaban estudios sobre patos en la zona. Durante observaciones enfocadas en localizar al gorrión de Kordofán (Passer cordofanicus), Birard identificó una cotovía con características diferentes a las demás aves presentes en el lugar.

Ante la sospecha de que podía tratarse de una especie rara o desaparecida, el equipo liderado por el investigador chadiano Idriss Dapsia inició registros detallados del animal dentro de su hábitat natural.

Según información divulgada por el proyecto Search for Lost Birds, los investigadores consiguieron imágenes iniciales del ave. Sin embargo, el animal se alejó rápidamente. Después, el equipo regresó al sitio donde ocurrió el primer encuentro y encontró nuevamente al ave.

Aunque el pájaro mantuvo una distancia aproximada de entre 6 y 8 metros, mostró un comportamiento relativamente tranquilo. Esa situación permitió obtener nuevas imágenes con mejor calidad para posteriores análisis.

Los registros fueron enviados a un especialista de BirdLife International. Después de comparar características y descartar otras especies similares de cotovías, especialistas confirmaron que se trataba de la cotovía ferruginosa, una especie sin registros confirmados durante casi un siglo.

¿Qué son las especies Lázaro?

Existe una clasificación utilizada para organismos considerados extintos que posteriormente reaparecen en la naturaleza. Estos casos reciben el nombre de especies Lázaro.

Sin embargo, estas clasificaciones dependen de la información disponible para los investigadores. La ausencia de avistamientos no significa necesariamente la desaparición total de una especie.

En el caso de la cotovía ferruginosa, factores como zonas de reproducción de difícil acceso y la escasez de estudios ornitológicos en la región pudieron influir en la falta de registros durante décadas.

Pierre Defos du Rau calificó el hallazgo como un episodio excepcional y señaló en un comunicado que difícilmente volverá a encontrar un ave tan rara.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.